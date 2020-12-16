В Ізраїлі одними з перших вакцинують від COVID-19 президента й главу МОЗ

В Ізраїлі у ці вихідні розпочнеться вакцинація населення від коронавірусу, одними з перших щеплення зроблять Президент Реувен Рівлін, прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху і глава МОЗ Юлій Едельштейн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post.

Ввечері в суботу, 19 грудня, вакцину від коронавірусу отримають Нетаньягу та Едельштейн. У неділю, 20 грудня, вакцинується Президент Ізраїлю.

Щеплення високопосадовців будуть проводити перед телекамерами у прямому ефірі, щоб заохотити громадськість до вакцинації та зміцнити довіру населення до вакцин і медичної системи, пише видання.

Очікується, що масова вакцинація населення розпочнеться з неділі. У першу чергу вакцинують медиків, а потім – мешканців та співробітників будинків для людей похилого віку, а також інших особ із групи ризику.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в Ізраїль прибула перша партія вакцини від COVID-19 компанії Pfizer. Вона склала понад 100 тисяч доз.

За даними Worldometer, у світі зареєстрували 73 936 447 випадків коронавірусу, них 1 644 742 летальні, одужали 51 947 933 людини.

В Ізраїлі станом на 16 грудня зафіксували 363 287 випадків COVID-19, з них понад 3 тисячі летальних, одужали 340 145 осіб.