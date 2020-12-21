У Німеччині не виключають, що коронавірус-мутант уже потрапив до них із Британії

До закриття Німеччиною авіасполучення з Британією мутований коронавірус міг потрапити в країну.

Про один підтверджений випадок інфікування пасажира літака з Британії повідомили в понеділок на брифінгу представники органів охорони здоров’я Ганновера, передає власний кореспондент Укрінформу.

За їх словами, літаком British Airways з Лондона в неділю ввечері прибули 64 людини, одна пасажирка після того, як дізналась про карантин, повернулась назад цим же літаком, решті були зроблені тести, всю ніч люди провели в спеціально відведеному приміщенні в окремому терміналі в очікуванні результатів. У одного з пасажирів підтвердився COVID-19, його та його супутників доставили на «карантинному транспорті» до готелю на обсервацію. Наразі з’ясовується, чи є це новим видом коронавірусу.

Решта пасажирів змогла відбути по своїх адресах, де мають залишатися на карантині.

Між тим, як стверджує видання BILD, на останніх перед «закриттям» пасажирських рейсах з Великої Британії, які приземлились у Німеччині, було виявлено щонайменше 10 заражених пасажирів – у Ганновері, Гамбурзі, Берліні, Штутгарті та Дортмунді.

Федеральний міністр закордонних справ Гайко Маас на пресконференції у понеділок, 21 грудня, підкреслив, що ЄС має виробити єдиний скоординований європейський підхід до ситуації з мутованим вірусом і не допустити «безконтрольне розповсюдження» його на материковій частині континенту. Саме тому, за його словами, був введений в дію Європейський механізм швидкого реагування.

«Врешті-решт, ми не маємо достатньої інформації для остаточної оцінки, але ми повинні бути обережними», - заявив політик.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. Британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Протягом вихідних заборону на польоти до Британії оголосили Нідерланди, Бельгія, Австрія, Франція, Італія, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Німеччина, Ірландія, Канада, Туреччина, Ізраїль, Іран, Саудівська Аравія, Сальвадор, Колумбія та ще ряд країн.