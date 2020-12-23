В Ізраїлі виявили зараження «британським» штамом коронавірусу

В Ізраїлі зареєстрували чотири випадки зараження новим штамом коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

Ізраїльські чиновники заявили в середу, що виявили чотири випадки зараження штамом коронавірусу, що, як вважається, походить з Великої Британії.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що троє з чотирьох нещодавно повернулися з Англії, наразі вони все ще визначають походження хвороби у четвертого хворого.

«Протягом останніх двох днів ми докладаємо спільних зусиль, щоб перевірити, чи мутація з Великої Британії не проникла до Ізраїлю», - заявила міністр охорони здоров'я країни Юлі Едельштейн у середу.

«Ще кілька хвилин тому ми були оптимістами. Але зараз ми менш оптимістичні. Ця інформація надійшла кілька хвилин тому з наших лабораторій», - додала вона.

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що виявлення нових випадків підтвердило правильність рішення влади закрити авіаперевезення в Ізраїлі.

«Зрозуміло, що ми зробили правильні кроки, коли закрили небо від Великої Британії та решти світу», - заявив Нетаньягу.

Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2.

Голова уряду країни Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Наразі новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії.

У світі станом на ранок 23 грудня виявлені 78 366 297 випадків COVID-19, зокрема 1 724 039 – летальних, одужали 55 128 559 осіб.