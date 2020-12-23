У Британії виявили ще заразніший COVID-штам, пов'язаний із Африкою

МОЗ Великої Британії виявило в країні ще один варіант коронавірусу, який пов’язують із Південно-Африканською Республікою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

«Цей новий варіант викликає у нас велике занепокоєння, оскільки він ще більше заразний і, схоже, мутував далі, ніж новий варіант, виявлений у Великій Британії», - зазначив очільник МОЗ Метт Генкок.

Він додав, що новий варіант коронавірусу виявлений у двох людей, які були в контакті з особами, котрі їздили до Південно-Африканської Республіки впродовж останніх кількох тижнів.

За його словами, нині на карантині перебувають ці дві людини та їхні контактні особи.

Генкок подякував владі ПАР за оперативну передачу інформації, коли вони дізналися про новий штам коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр країни Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Наразі новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії.

У світі станом на ранок 23 грудня виявлені 78 366 297 випадків COVID-19, зокрема 1 724 039 – летальних, одужали 55 128 559 осіб.

Фото: iStock