Ізраїль вакцинував від COVID-19 вже 7% населення

Менш ніж за два тижні від початку кампанії із вакцинування від COVID-19, Ізраїль вже встиг вакцинувати понад 7% від загального населення.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Ізраїля пише CBNC.

“Ізраїль вже встиг провести щеплення проти COVID-19 близько 647 тисяч осіб, що становить вражаючі 7% від його 9,2 млн жителів. У перерахунку на душу населення, це — найвищий показник у світі”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що упродовж перших дев’яти днів кампанії із вакцинування, щеплення в Ізраїлі отримали більше осіб, ніж заразилися COVID-19 за весь час пандемії.

“За даними університету Джона Гопкінса, кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 в Ізраїлі становить близько 420 тисяч”, - зауважує CNBC.

При цьому США досі встигли вакцинувати лише 0,8% від свого населення, попри зусилля усіх рівнів влади.

“Ми попереду усього світу в завезенні та введенні вакцини. Ізраїль — світовий чемпіон у вакцинуванні, ми займаємо перше місце з великим відривом. Моє завдання — упевнитися, що ми продовжуємо діяти у такому темпі й що ми робимо це спільно”, - сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Нагадаємо: від початку пандемії COVID-19 забрав життя 3325 ізраїльтян.

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