У Британії від коронавірусу вакцинували 600 тисяч осіб, в Ізраїлі — 200 тисяч
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на уряд Британії.
Там кажуть, що у період з 8 до 20 грудня вакцинували 616 933 людини, по країнах розподіл такий:
- Англія — 521 594;
- Шотландія — 56 676;
- Уельс — 22 595;
- Північна Ірландія — 16 068.
Використовують у Британії вакцини від компаній Pfizer/BioNTech, щеплюють насамперед жителів будинків для літніх людей, людей 80 років і старше, а також медичний та соціальний персонал.
Загалом у королівстві працюють понад 500 центрів вакцинації, вони продовжують роботу й на свята.
Про вакцинацію в Ізраїлі повідомляє The Times of Israel з посиланням на міністерство охорони здоров’я. Так, в країні вакцину (також від Pfizer/BioNTech) вже отримали 210 тисяч людей, лише у четвер, 24 грудня, щеплення зробили понад 74 тисячі жителів Ізраїлю.
Щеплюють людей з групи ризику та медичних працівників. З наступного тижня МОЗ Ізраїлю планує вакцинувати по 100 тисяч людей за добу. Вакцинація відбуватиметься без вихідних, навіть у суботу. Влада обіцяє, що за тиждень-два доступ до вакцин отримає і молоде населення.