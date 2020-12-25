У Японії виявили випадки зараження «британським» штамом коронавірусу

У Японії зафіксували п'ять випадків зараження новим штамом коронавірусу у людей, які прибули з Великої Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Japan Times.

Наголошується, що всіх заражених новим типом коронавірусу відправили на самоізоляцію. Також медична служба наразі встановлює список можливих контактних осіб цих людей.

У Японії за п'ятницю зафіксували 3748 випадків зараження коронавірусом. Це третій день поспіль із показником у більш як три тисячі заражених.

Усього ж з початку пандемії в країні підтверджено 209,9 тисячі випадків COVID-19, включаючи 3015 летальних.

Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного генома виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантин у Лондоні і на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання поширення нового штаму коронавірусу.

Новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії, Малайзії, Сінгапурі.

У світі станом на ранок 25 грудня зафіксовано 79759928 випадків зараження коронавірусом (COVID-19). Також виявлено 1749854 - летальні випадки. При цьому 56150851 особа вже одужала.