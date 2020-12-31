Степанов сказав, коли Україна отримає першу партію китайської COVID-вакцини

Україна отримає першу партію вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac Biotech протягом 30 днів після її реєстрації.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

«Вчора МОЗ через ДП «Медичні закупівлі», яке визначено як оператор із закупівлі вакцин, уклало договір на поставку 1 млн 913 тис доз вакцини проти COVID-19 виробництва «Сіновак». Під час першої поставки вакцини в Україну доставлять 700 тис. доз згідно з контрактом, їх ми повинні отримати протягом 30 днів після реєстрації або в країні-виробнику, або в інших країнах. Так як компанія повинна оприлюднити найближчим часом результати клінічних досліджень в Бразилії (3-ї фази клінічних досліджень — ред.), то у нас в контракті передбачено, що вакцина повинна мати ефективність не менше 70%», - заявив Степанов.

За його словами, клінічні випробування вакцини виробництва Sinovac проведені в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність 97%), в Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 91%).

У третій фазі клінічних випробувань вакцини Sinovac у Бразилії взяли участь 13 060 добровольців, дані випробування будуть оприлюднені 7 січня.

Назва вакцини – «Коронавак», це інактивована вакцина, яка випускається у шприці, температура зберігання вакцини від +2 до + 8 градусів.

Степанов наголосив, що за рекомендаціями Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (U.S. Food and Drug Administration - FDA) та Європейської агенції з лікарських засобів (European medicines agency — EMA), ефективність вакцин проти респіраторної хвороби COVID-19 має бути більше 50%.

Міністр додав, що всі вакцини, які купують державним коштом, будуть безкоштовними.

Степанов також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я веде перемовини з іншими виробниками вакцин проти COVID-19. - AstraZeneca, Novovaks, Moderna, Sanofi.

«Найближчими тижнями будуть підписані договори з іншими компаніями виробниками інших вакцин», - сказав Степанов.

Також він нагадав, що в рамках ініціативи COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини безкоштовно, поставки мають розпочатися в першому півріччі 2021 року. Крім того, продовжуються перемовини про отримання додатково ще 8 млн доз вакцини від COVID-19.

Як повідомлялося, «Сіновак» (Sinovac Biotech) — найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, заснована у Пекіні в 2001 році, виробляє від 300 до 500 млн доз вакцин на рік. «Сіноваком» були розроблені і виведені на ринок вакцини проти гепатиту А та А і В, вірусів грипу, включно з «пташиним», паротиту.

За час існування компанії з 2002 року було здійснено понад 3 мільярди вакцинацій, 59 мільйонів з яких - дітям.