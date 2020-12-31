Італія планує до квітня вакцинувати від коронавірусу чверть населення — прем’єр

Італія упродовж наступних трьох місяців має намір вакцинувати від нового коронавірусу 10-15 млн своїх жителів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на слова прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте пише Сіhttp://www.xinhuanet.com/english/2020-12/31/c_139631955.htmньхуа.

“До квітня ми повинні мати змогу вакцинувати від 10 до 15 млн людей”, - сказав Конте.

За його словами, першими вакцину в Італії отримають 1,8 млн медсестер й лікарів, а також співробітників й резидентів закладів тривалого догляду. Наступними в черзі будуть 4,4 млн людей віком понад 80 років, 13,4 млн людей віком 60-79 років й 7,4 млн осіб, які мають щонайменше одну хронічну хворобу. “Відповідно до національного плану з вакцинування, затвердженого парламентом 2 грудня, після цих пріоритетних категорій, вакцину отримуватимуть вчителі й інші важливі робітники, а також в’язні й співробітники закладів обмеження волі. Решту населення буде вакциновано після того, як щеплення отримають ці три категорії”, - йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося, кампанія із вакцинування населення від COVID-19 розпочалася в Італії 27 грудня. Досі пандемії забрала життя більш ніж 73 тисяч італійців.

Додамо, що населення Італії становить трохи більше 60 млн людей.

Фото: Bloomberg