Італія не планує робити обов'язковою COVID-вакцинацію

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявляє, що уряд країни не робитиме процедуру щеплення від COVID-19 обов'язковою для населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Ми не розглядаємо можливість робити вакцинацію обов'язковою, ми виключаємо це", - наголосив Конте.

Водночас італійський прем’єр висловив упевненість, що буде «великий попит на щеплення серед італійців на добровільній основі».

Також Конте заявив, що Італія має поквапитися із презентацією національного плану відновлення, щоб отримати доступ до близько 209 млрд євро фонду Євросоюзу, призначеного для допомоги економікам країн ЄС, що найбільше постраждали від пандемії, адже правляча коаліція веде суперечки, як ці кошти інвестувати.

За словами Конте, уряд остаточно розробить і представить план до лютого.

Як повідомлялося, з початку пандемії в Італії виявлено 2,06 млн випадків COVID-19.

Першою у світі вакцинацію розпочала Велика Британія - з 8 грудня.

Загалом у світі вже зроблено більш як 5,1 млн щеплень, згідно з даними Bloomberg.

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