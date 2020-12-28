Вакцинація у ЄС: першими щеплення отримують медики та літні люди

Перші партії вакцини Pfizer/BioNTech доставлені в усі країни ЄС для одночасного початку вакцинації населення - спочатку щеплення отримають літні люди та медпрацівники.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє бельгійське видання RTL.

«Перші дози вакцини проти вірусу прибули до країн ЄС з відповідним супроводом. Наприклад, Франція отримала 19 500 доз. У центральній аптеці Паризьких лікарень їх отримують працівники в масках та захисних рукавичках проти холоду (засіб зберігається при -70°C)», - йдеться у публікації.

Німеччина, Угорщина та Словаччина розпочали вакцинацію за день до офіційного старту кампанії ЄС. У ФРН першою вакцину отримала 101-річна мешканка будинку для літніх Едіт Квойзалла, а в Іспанії - 96-річний Араселі Росаріо Ідальго Санчес, який зазначив, що під час уколу «нічого не відчув».

У Чеській Республіці першим у прямому ефірі зробив щеплення прем'єр-міністр Андрій Бабіш. Наступною отримала вакцину Емілія Репікова, 95-річна ветеранка Другої світової війни.

В Угорщині та Словаччині перші щеплення зробили працівникам лікарень.

Вакцина прибула також у Нідерланди, але там, як очікується, вакцинація за національним планом розпочнеться 8 січня.

Тим часом, як зазначається, відразу кілька країн підтвердили виявлення агресивнішого «британського» штаму коронавірусу. За оцінкою Європейського медичного агентства (EMA), немає ознак, що цей штам буде стійким до вакцини, але виробники препарату від Pfizer/BioNTech оголосили про проведення додаткових досліджень у цій сфері.

Новий штам коронавірусу вже виявили в Канаді, Італії, Швеції, Іспанії та Японії, раніше аналогічні випадки були підтверджені у Франції, Німеччині, Лівані та Данії.

Як повідомлялося, минулого понеділка EMA дало дозвіл на ринкове використання на території ЄС вакцини від COVID-19 виробництва компаній Pfizer і BioNTech. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що всі країни ЄС отримають перші партії вакцини одночасно та зможуть провести щеплення вже 27-29 грудня.

Авторизація цієї вакцини була проведена у стислий термін за 11 тижнів. Як зазначає EMA, висновки європейських експертів щодо її надійності й безпечності ґрунтуються виключно на наукових даних та результатах випробування за участю понад 40 тисяч осіб.