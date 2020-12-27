Європол застерігає від шахрайства з COVID-вакцинами

Про це директор Європейського поліцейського управління Катрін де Болль заявила в оприлюдненому 27 грудня інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

За її словами, на можливе шахрайство вказують пропозиції продажу вакцини, які почали з'являтися у соціальних мережах. Ті, хто вирішать купити вакцину у шахраїв, ризикують втратити свої гроші чи, у гіршому випадку, отримати за них фальшивку, зазначила директор Європолу.

"Якщо людина стане жертвою подібного шахрайства, це, авжеж, може мати серйозну шкоду для здоров'я", - попередила де Болль. Вона додала, що Європол вже повідомив про ці підозри державам-членам Євросоюзу та закликав їхні поліцейські відомства бути пильними.

Де Болль також зазначила, що державні відомства, які займаються зберіганням та транспортуванням вакцини, мають бути готові до спроб викрадення нової вакцини від коронавірусу. "Під час першого локдауну банди полювали на транспорт із захисними масками", - нагадала вона.

Директор Європолу зазначила, що її відомство вже визначило можливі "гарячі точки", в яких подібні злочини мають особливо високий ризик бути здійсненими. "Окрім цього у ЄС здійснюється спеціальне співробітництво, аби захистити такий транспорт", - додала де Болль.

Напередодні у Німеччині вперше застосували затверджену нещодавно у Євросоюзі вакцину компаній BioNTech та Pfizer. Щеплення цієї вакциною зробили мешканцям та персоналу одного з будинків для літніх людей у місті Гальберштадт, що в землі Саксонія-Ангальт. Першою з вакцинованих мешканців цього будинку була 101-річна Едіт Квойцалла.

Цього ж дня перші щеплення новою вакциною зробили в Угорщині та Словаччині. У більшості країн-членів ЄС офіційний старт вакцинації заплановано на 27 грудня.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 грудня у світі зареєстровано 80 728 962 випадки коронавірусу, зокрема 1,7 мільйона людей загинули і майже 57 мільйонів одужали