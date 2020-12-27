У Польщі розпочалася COVID-вакцинація

У Польщі в неділю вранці розпочалося щеплення проти коронавірусу.

Першою в країні вакцинували старшу медсестру головного клінічного шпиталю МВС у Варшаві Аліцію Якубовську, повідомляє Укрінформ із посиланням на TVN24.

Шпиталь МВС Польщі отримав вакцину, що дозволить відразу вакцинувати 375 осіб. Друга порція вакцини потрапить до шпиталю 4 січня.

За інформацією, голови Агентства матеріальних резервів РП Міхала Кучмеровського, перша партія вакцини компанії Pfizer кількістю 10 тис. доз буде використана у неділі до 12-ї години дня. Вакцинація медперсоналу також відбувається в інших медзакладах по всій країні.

Він нагадав, що до кінця грудня Польща отримає ще 300 тис. доз вакцини. Наступну партію вакцини буде доставлено до 500 лікарень. До кінця січня Польща має отримати 1,5 млн доз вакцини.

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Польщі інфікувалося понад 1,2 млн осіб, померли понад 27 тис. людей.