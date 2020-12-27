У Словаччині та Угорщині почали вакцинувати населення від COVID-19

У Словаччині в суботу розпочалася масова кампанія із вакцинування населення від COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.

Зазначається, що першим щеплення виробництва компаній Pfizer й BioNTech отримав член створеної урядом Комісії із реагування на пандемію Владімір Крчмері.

Reuters додає, що в один день зі Словаччиною вакцинацію розпочали й в Угорщині, на добу випередивши такі великі європейські країни, як Франція, Німеччина й Іспанія.

Зауважимо, що від початку пандемії у Словаччині було виявлено понад 166 тисяч хворих на COVID-19, а в Угорщині — понад 315 тис. Країни мають населення 5,45 млн і 9,77 млн осіб відповідно.