У Штатах розслідують факти незаконного поширення вакцини від COVID-19
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві, поширеній Комісаром з питань охорони здоров’я Нью-Йорку.
“Департаменту охорони здоров’я штату стало відомо про те, що Мережа охорони громадського здоров’я Паркар, постачальник послуг у регіоні Оранж, могла шахрайськими методами здобути вакцину від COVID-19, направити її закладам в інших регіонах штату в порушення директив та передати членам громадськості усупереч плану штату із щеплення передусім медпрацівників, а також резидентів й співробітників закладів тривалого догляду”, - зазначається у заяві.
Комісар з питань охорони здоров’я Нью-Йорку наголосив, що “дуже серйозно ставиться до цього й сприятиме поліції штату у кримінальному розслідуванні”.
“Усі, хто свідомо брали участь у цій схемі, будуть притягнуті до відповідальності за усією суворістю закону”, - стверджується у документі.
Нагадаємо: кампанія із вакцинування населення від COVID-19 розпочалася у США минулого тижня.
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