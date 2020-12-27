У Штатах розслідують факти незаконного поширення вакцини від COVID-19

У штаті Нью-Йорк розслідують факти незаконного вакцинування людей від COVID-19 поза чергою.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві, поширеній Комісаром з питань охорони здоров’я Нью-Йорку.

“Департаменту охорони здоров’я штату стало відомо про те, що Мережа охорони громадського здоров’я Паркар, постачальник послуг у регіоні Оранж, могла шахрайськими методами здобути вакцину від COVID-19, направити її закладам в інших регіонах штату в порушення директив та передати членам громадськості усупереч плану штату із щеплення передусім медпрацівників, а також резидентів й співробітників закладів тривалого догляду”, - зазначається у заяві.

Комісар з питань охорони здоров’я Нью-Йорку наголосив, що “дуже серйозно ставиться до цього й сприятиме поліції штату у кримінальному розслідуванні”.

“Усі, хто свідомо брали участь у цій схемі, будуть притягнуті до відповідальності за усією суворістю закону”, - стверджується у документі.

Нагадаємо: кампанія із вакцинування населення від COVID-19 розпочалася у США минулого тижня.

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