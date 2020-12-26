Наскільки небезпечний «британський» штам коронавірусу

«Британський» штам SARS-CoV-2 передається від людини до людини швидше, ніж інші його варіанти, які циркулюють по світу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому Лондонською школою гігієни і Центром математичного моделювання інфекційних захворювань.

Фахівці роблять не дуже радісні прогнози: вони вважають, що 2021 рік цілком може розпочатися з набагато більшої кількості госпіталізацій через виявлений у Великій Британії новий штам коронавірусу VUI - 202012/01 (або лінія B.1.1.7).

«Нам не вдалося знайти докази того, що VUI - 202012/01 призводить до більшої або меншої тяжкості захворювання, ніж існуючі раніше варіанти. Проте підвищення трансмісивності, ймовірно, спричинить значне зростання захворюваності, при цьому кількість госпіталізацій і смертей від COVID-19 у 2021 році сягне більш високих рівнів, ніж спостерігалося у 2020-му, навіть якщо регіональні обмеження, введені до 19 грудня, збережуться» , - цитує вчених Naked Science.

Науковці відзначають, що частка випадків коронавірусного захворювання, викликаного новим штамом, швидко зростає на південному сході та сході Англії, а також в Лондоні і пов'язана зі збільшенням R0, тобто середньою кількістю людей, яких заражає одна особа. Крім Великої Британії, новий штам SARS-CoV-2 виявили в Данії, Австралії, Швейцарії, Італії, Сінгапурі, Японії, Лівані та Німеччини. В основному ним заразилися ті, хто нещодавно прибув з Британії. Більшість країн призупинило транспортне сполучення зі Сполученим Королівством.