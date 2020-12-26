ВООЗ припускає, що пандемія COVID-19 лише на середині шляху

У ВООЗ вважають, що говорити про остаточне подолання пандемії COVID-19 наразі ще рано.

Як передає Укрінформ, про це директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге сказав в інтерв'ю виданню НВ.

Він наголошує, що розповсюдження хвороби вдається стримувати завдяки локдаунам та обмеженням.

«Коли активно застосовуються заходи профілактики та контролю над вірусом, він йде на спад. Варто розслабитися — знову бачимо швидке зростання кількості хворих», - каже він.

Водночас Клюге зазначив, що ВООЗ дуе обережна з прогнозами, адже подібні віруси розвиваються щонайменше два роки.

Нагадаємо, що в Україні станом на 26 грудня лабораторно підтверджено 1 019 876 випадків COVID-19, з них за добу – 7 709.

У світі ж за час пандемії хворобу COVID-19 виявили у 80 222 603 осіб.

фото: ЕРА-EFE