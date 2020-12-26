В Україні - 7 709 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 26 грудня лабораторно підтверджено 1 019 876 випадків COVID-19, з них за добу – 7 709 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

"7 709 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.", - повідомив Степанов.

За минулу добу помер 121 пацієнт, одужало – 5 145 осіб.

Крім того, за добу госпіталізовано – 2 888 осіб. Здійснено тестувань за добу – 31 482 (зокрема методом ПЛР – 24 621, методом ІФА – 6 861).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 019 876 осіб, з них вже одужали 651 917 осіб. Водночас зафіксовано – 17 702 летальних випадків.

Проведено 5 453 446 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 11 035 випадків коронавірусу.