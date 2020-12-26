У світі виявили вже понад 80 мільйонів випадків COVID-19

Станом на ранок 26 грудня, у світі за час пандемії хворобу COVID-19 виявили у 80 222 603 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

За вказаний період від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли 1 757 985 хворих. Одужали від недуги за цей період 56 490 167 пацієнтів.

Найбільше летальних випадків зафіксовано у США – 338 263, там вже зареєстровано 19 210 166 підтверджених випадків захворювання.

Значна кількість випадків хвороби зафіксована також у Індії - 10 169 818, Бразилії - 7 448 560 та РФ - 2 992 706.

фото: ANSA