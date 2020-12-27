У світі зафіксували 80,7 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 27 грудня в світі зареєстровано 80 728 962 випадки коронавірусу, зокрема 1,7 мільйона людей загинули і майже 57 мільйонів одужали.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ. За ніч в світі зафіксували 19 526 нових випадків захворювання, 467 людей померли. США продовжують лідирувати у рейтингу захворюваності COVID-19, там зафіксовано 19 433 847 випадків (339 921 летальний), Індія на другому місці (10 188 392 випадки, 147 659 смертей), Бразилія на третьому (7 465 806 випадків, 190 815 смертей). Фото: Getty Images