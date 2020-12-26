Вакцину від COVID-19 отримали всі країни ЄС: щеплення почнуть завтра

Вакцину від коронавірусу доставили в усі країни Європейського союзу.

Про це у Твіттері написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Сьогодні ми починаємо перегортати сторінку цього тяжкого року. Вакцина від COVID19 поставлена в усі країни ЄС. Вакцинація розпочнеться завтра по всьому ЄС», - написала вона.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

За словами фон дер Ляєн, вакцинація - це тривалий вихід із пандемії.

«Але доки цього не сталося нам потрібно зберігати пильність. Ми маємо захищати себе і своїх близьких від вірусу. Лишаємося в безпеці разом. Зробімо 2021 рік нашим роком відновлення і надії» - наголосила президентка Єврокомісії.