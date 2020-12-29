Нідерланди почнуть COVID-вакцинацію 8 cічня

У Нідерландах із 8 січня можна буде зробити щеплення від коронавірусу у трьох містах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“Вакцинуватися від коронавірусу можна з 8 січня. Для цього треба відвідати Утрехт, Роттердам та Північний Брабант (провінція Нідерландів), а згодом щеплення робитимуть в інших місцях”, - йдеться у повідомленні.

Першими вакцину отримають медики та персонал, який доглядає за людьми похилого віку та з особливими потребами. Потім - люди із груп ризику.

Планується, що з 18 січня будуть відкриті 25 пунктів вакцинації. Зокрема, в Амстердамі, Лейдені, Гаазі, Дордрехті, Арнемі, Бреді, Венло та Маастрихті.

Також було прийнято рішення, що військові медики допомагатимуть у лікарнях боротися з коронавірусом. Близько 200 військових медиків працюватимуть у медичних закладах у регіоні Твенте, Гронінгені та Апелдорні, що звернулися з проханням про допомогу до Міністерства оборони Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, затверджена Європейським медичним агентством вакцина проти COVID-19 виробництва компанії BioNTech та Pfizer має легкі побічні ефекти, такі як лихоманка та головний біль.

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За даними комісії з оцінки лікарських засобів, яка брала участь в оцінці від імені Нідерландів, очікується, що у 8% усіх вакцинованих буде лихоманка. Після вакцинації головний біль відчуватимуть 39%, втому - 37% та біль у м’язах - 25%. Серйозних побічних ефектів не було зафіксовано.

Європейське медичне агентство (EMA) оголосило, що при дослідженні вакцини від Pfizer та BioNTech не було виявлено серйозних побічних ефектів, а ефективність вакцини у дослідженні виробників становила 95%. Ця ефективність спостерігалася також у літніх людей старше 65 років та у групах ризику. Зазначається, що вакциновані мають бути під контролем фахівців протягом 15 хвилин після введення вакцини.

Європейське медичне агентство 21 грудня дало дозвіл на використання в ЄС вакцини від COVID-19 виробництва компанії BioNTech та Pfizer. Вакцинація дозволена людям з 16 років. У багатьох країнах Європи 27 грудня вакцинація від коронавірусу вже розпочалася.

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