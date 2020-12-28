У китайському Ухані почали вакцинацію від коронавірусу

У китайському місті Ухані розпочалася вакцинація певних категорій населення від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

У муніципальному уряді заявили, що вакцинація розпочалася 24 грудня. У 48 спеціальних клініках в 15 районах роблять щеплення представникам найбільш уразливих груп населення віком від 18 до 59 років, повідомив Хе Женю, заступник директора центру з контролю та профілактики захворювань міста Ухань, столиці провінції Хубей.

Тим, хто отримує вакцину, потрібно зробити два щеплення з інтервалом у чотири тижні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявлено 81 401 597 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 777 033 летальні, одужало 57 484 826 осіб.