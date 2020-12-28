У Китаї ув’язнили журналістку, яка повідомила про початок пандемії в Ухані

Китайську громадську журналістку Жань Жан, яка повідомляла про початок пандемії коронавірусу в Ухані у лютому, засуджено до 4 років позбавлення волі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє South China Morning Post.

Шанхайський суд визнав 37-річну Жан винною у «пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот». Всього їй загрожувало до 5 років ув’язнення.

За слова адвоката, Жан була присутня на суді в інвалідному візку, вона погано почувалася. Юрист додав, що журналістка ще не визначилася, чи подаватиме апеляцію.

Жань Жан була однією з перших у Китаї, яка повідомляла про ситуацію в Ухані на початку року, коли у місті оголосили локдаун у зв’язку зі швидким поширенням коронавірусу. Її затримали у середині травня, а у червні жінка оголосила голодування.

Жан заперечувала всі обвинувачення.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявлено 81 144 994 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1 771 981 летальний, одужало 57 293 765 осіб.