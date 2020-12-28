У Німеччині зафіксували випадки передозування COVID-вакциною
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що працівникам закладу ввели дозу препарату виробництва Pfizer/BioNTech, яка у п'ять разів перевищує рекомендовану. Четверо з них звернулися до лікарні після появи симптомів, схожих на грип.
"Я глибоко шкодую про цей інцидент. Цей окремий випадок пов'язаний з індивідуальними помилками. Я сподіваюся, що це не призведе до серйозних наслідків", - заявив очільник влади району Передня Померанія-Рюген Штефан Керт.
Раніше деякі райони Німеччини відмовилися використовувати отриману вакцину через підозру, що під час доставки не було дотримано належних умов її зберігання.
У фармацевтичній компанії Pfizer поки що не коментують цей інцидент.
Як повідомлялося, перші дози вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech у ніч проти суботи були доправлені в Німеччину з Бельгії, а 27 грудня у ФРН розпочалася найбільша в історії країни кампанія вакцинації.
Фото: Getty Images