У Німеччині зафіксували випадки передозування COVID-вакциною

Восьмеро працівників будинку для людей похилого віку на півночі Німеччини зазнали передозування вакциною від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що працівникам закладу ввели дозу препарату виробництва Pfizer/BioNTech, яка у п'ять разів перевищує рекомендовану. Четверо з них звернулися до лікарні після появи симптомів, схожих на грип.

"Я глибоко шкодую про цей інцидент. Цей окремий випадок пов'язаний з індивідуальними помилками. Я сподіваюся, що це не призведе до серйозних наслідків", - заявив очільник влади району Передня Померанія-Рюген Штефан Керт.

Раніше деякі райони Німеччини відмовилися використовувати отриману вакцину через підозру, що під час доставки не було дотримано належних умов її зберігання.

У фармацевтичній компанії Pfizer поки що не коментують цей інцидент.

Як повідомлялося, перші дози вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech у ніч проти суботи були доправлені в Німеччину з Бельгії, а 27 грудня у ФРН розпочалася найбільша в історії країни кампанія вакцинації.

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