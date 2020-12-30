В Італії хакери атакували компанію-пакувальника вакцин
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.
За даними правоохоронців, хакерські атаки на комп’ютерні системи біомедичної компанії, що розташована на півдні італійської столиці у муніципалітеті Помеція, відбувалися впродовж останніх декількох тижнів.
Нині поштова поліція проводить перевірку самих систем компанії.
Зазначається, що пакуванням вакцин для розподілу в Італії також займатиметься компанія Catalent, яка розташована між Римом та Неаполем.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні AstraZeneca, друга вакцина проти коронавірусу - розроблена вченими Оксфордського університету та компанією AstraZeneca, - дістала схвалення для використання у Великій Британії.
За даними Worldometer, у світі виявили 82 452 023 випадки коронавірусу, зокрема 1 799 626 летальних, одужала 58 463 431 особа.