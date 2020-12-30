В Італії хакери атакували компанію-пакувальника вакцин

Прокуратура Риму розпочала розслідування після того, як компанія IRBM, що займається пакуванням вакцин AstraZeneca від коронавірусу для їхнього розподілу, зазнала хакерських атак.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

За даними правоохоронців, хакерські атаки на комп’ютерні системи біомедичної компанії, що розташована на півдні італійської столиці у муніципалітеті Помеція, відбувалися впродовж останніх декількох тижнів.

Нині поштова поліція проводить перевірку самих систем компанії.

Зазначається, що пакуванням вакцин для розподілу в Італії також займатиметься компанія Catalent, яка розташована між Римом та Неаполем.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні AstraZeneca, друга вакцина проти коронавірусу - розроблена вченими Оксфордського університету та компанією AstraZeneca, - дістала схвалення для використання у Великій Британії.

За даними Worldometer, у світі виявили 82 452 023 випадки коронавірусу, зокрема 1 799 626 летальних, одужала 58 463 431 особа.