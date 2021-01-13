У Німеччині виявили «південноафриканський» штам коронавірусу

Німеччина зафіксувала перший випадок зараження мутованим коронавірусом, який походить із ПАР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local Germany.

Зазначається, що вірус виявили у одного з членів родини, яка прибула до Німеччини з тривалого перебування у ПАР у грудні.

«Після прибуття (13 грудня) родина пішла на необхідний карантин і пройшла тестування через п'ять днів. Ці тести були негативними… Наступного тижня у перших членів сім’ї з’явились легкі симптоми хвороби», - йдеться в повідомленні представника міністерства соціальної політики землі Баден-Вюртемберг.

Проводяться дослідження зразків матеріалів, відібраних у людей, які контактували з цим пацієнтом.

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За інформацією ЗМІ, також у місті Боттроп у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія виявили мутацію коронавірусу в чоловіка, що приїхав із ПАР.

Мутацію коронавірусу виявили в ПАР у грудні 2020 року. Після цього південноафриканський штам коронавірусу був виявлений також у Великій Британії, Фінляндії, Франції, Ізраїлі та низці інших країн. У результаті цього десятки країн заборонили в'їзд мандрівникам із ПАР.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 січня у світі зареєстровано 92 009 660 випадків коронавірусу, зокрема 1 970 095 смертей та 65 822 734 видужань.