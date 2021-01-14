«Британського» штаму коронавірусу в Україні немає - Ляшко

В Україні не було зафіксовано випадків британського штаму коронавірусу.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Укрінформ.

"Ми відстежуємо ситуацію. Це питання має підтвердити чи спростувати Всесвітня організація охорони здоров'я. Наразі ми відправляємо в лабораторію ВООЗ, яка знаходиться в клініці Шаріте в Німеччині, 200 нових ізолятів вірусу. До сьогодні цього штаму в Україні ще не виявлено", - сказав Ляшко.

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Як повідомлялося, у грудні 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу. Британська влада говорила, що цей вид вірусу на 70% заразніший та швидко розповсюджується.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), новий штам коронавірусу, вперше зафіксований у Великій Британії - відомий як B.1.1.7 або VOC 202012/01 – виявили вже у щонайменше 50 країнах, а також у Гонконзі та на Тайвані.