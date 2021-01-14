МОЗ не планує продовження жорсткого карантину після 24 січня

МОЗ не планує продовження жорсткого карантину після 24 січня

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я не планує продовження після 24 січня посилених карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з розповсюдженням коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

«Ми плануємо вийти з карантину з 25 січня і не впроваджувати жорсткого карантину в подальшому, а перейти на адаптивний, який застосовуватиметься там, де фіксуються локальні спалахи захворюваності», - сказав він.

Ляшко зазначив, що планування протиепідемічних заходів здійснювалося на основі прогнозів, таким чином дата введення посилених карантинних обмежень визначалася з урахуванням захворюваності на грип та ГРВІ у січні.

«Як ретроспективно показує досвід, саме з 14 січня розпочинається зростання грипу і грипоподібних захворювань з піком у лютому. Тому коли ми прогнозували ситуацію щодо коронавірусу, ми розуміли, що у нас на новорічні свята буде спад, тому що люди не звертаються до лікарів, а інколи й самі лікарі відкладають розгляд некритичного звернення на «після свят». COVID-19 накладається на сезонність грипу, і наприкінці січня - у лютому захворюваність зростатиме. Тому ми і запровадили цей жорсткий карантин, щоби розтягнути в часі оце повернення людей з родинних осередків в робочі», - пояснив Ляшко.

Він додав, що завдяки запровадженим обмеженням зростання захворюваності відбуватиметься поступово і «дозволить збити криву росту, аби збільшення захворюваності не ввело систему охорони здоров’я у колапс».

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 12 січня заявив, що наполягає на подовженні локдауну й після 24 січня.

Станом на 14 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 138 764 випадків COVID-19, з них за добу - 7 925.

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