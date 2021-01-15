У світі зафіксували понад 93,5 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 15 січня зафіксовано понад 93,5 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 66,8 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 93 533 715 випадків COVID-19, зокрема 2 002 407 – летальних, одужали 66 813 935 осіб.

З початку нової доби зафіксовано 23 770 нових випадків, загинуло 1 118 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (23 848 419), Індія (10 528 508) та Бразилія (8326 115).

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 січня виявили 7 925 нових випадків COVID-19, за весь час пандемії в Україні захворіли 1 138 764 особи.

Фото: CTK Photo/Укрінформ