У Швеції - вже понад 10 тисяч смертей від коронавірусу

Швеція, населення якої - близько 10 мільйонів осіб, з показниками минулої доби перетнула позначку у 10 тисяч смертей внаслідок пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Metro.

В країні протягом останньої доби було зареєстровано ще 351 смерть внаслідок пандемії, а також 6 580 нових випадків коронавірусу.

Загалом, вже 10 185 осіб загинули у Швеції унаслідок хвороби COVID-19 із початку пандемії.

Представник Агентства охорони здоров'я Карін Тегмарк Віселл заявила, що кількість загиблих внаслідок пандемії у Швеції зростатиме.

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Як повідомлялося, станом на ранок 14 січня у світі виявлено 92 778 786 випадків COVID-19, зокрема 1 986 900 – летальних, одужали 66 294 162 особи.

Фото: metro.us