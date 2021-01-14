У Норвегії після щеплення вакциною Pfizer померли 23 людини

У Норвегії після отримання щеплення від коронавірусної хвороби вакциною компаній Pfizer/BioNTech померли 23 людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Eur News.

Як зазначається, усі померлі були літнього віку з ослабленим імунітетом.

Фахівці розслідують причини смерті пацієнтів. Вже розглянуто 13 справ. Зазначається, що вакцина дійсно могла викликати побічні ефекти, які призвели до "більш серйозного перебігу наявних захворювань у людей похилого віку".

Вакцинація проти коронавірусу вакциною Pfizer розпочалася у Норвегії 27 грудня.

Жителі будинків для літніх людей в Осло були щеплені першими. Ще низка країн вже почали вакцинацію медичним засобом від Pfizer.

Як повідомляв Укрінформ, наразі в ЄС сертифіковано дві вакцини проти COVID-19: Pfizer/BioNTech та Moderna. Також регулятор ЄС – Європейське агентство лікарських засобів – отримав на розгляд для авторизації вакцину AstraZeneca.

Загалом так зване портфоліо Єврокомісії включає вісім вакцин, які розглянуті в ЄС для закупівлі. Це, зокрема: Pfizer/BioNTech (США-Німеччина), Moderna (США), AstraZeneca (Велика Британія-Швейцарія), Sanofi-GSK (Франція), Janssen Pharmaceutica NV (Бельгія), CureVac (Німеччина), Valneva (штаб-квартира у Франції), а також Novavax (США).

В Єврокомісії наголошують, що не розглядають можливість закупівлі вакцин російського та китайського виробництва.

Фото: CTK Photo/Укрінформ