У Нідерландах виявили побічні ефекти від вакцини Pfizer

У Нідерландах близько 100 осіб повідомили, що мали побічні ефекти після введення вакцини від коронавірусу, виготовленої компаніями Pfizer/BioNTech.

Про це заявили у нідерландському центрі з фармацевтичного нагляду Lareb, передає Укрінформ із посиланням на місцеве видання NL Times.

Зазначається, що у двох осіб спостерігалася сильна алергічна реакція на препарат.

За словами директорки Lareb Агнес Кант, серйозні алергічні реакції супроводжувалися такими симптомами, як висип та набряк навколо очей.

Постраждалим надали необхідну медичну допомогу, наразі вони добре почуваються.

Серед інших побічних ефектів були больові відчуття у місці ін’єкції, головний біль та втома.

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Такі побічні ефекти вже були відзначені Pfizer та BioNTech у клінічних випробуваннях. Вони також є логічними наслідками щеплень, оскільки вакцини активізують імунну систему, сказала Кант.

Як пише видання, алергічна реакція на щеплення – рідкісний, але можливий побічний ефект.

Саме тому Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендує, щоб за тими, кому було зроблено щеплення від коронавірусу, спостерігали протягом 15 хвилин після ін’єкції.

Нідерланди розпочали вакцинацію медичних працівників 6 січня. За останніми даними, станом на сьогодні було щеплено близько 47 тисяч людей.

Як повідомляв Укрінформ, у Норвегії після отримання щеплення від коронавірусної хвороби вакциною компаній Pfizer/BioNTech померли 23 людини. Усі померлі були літнього віку з ослабленим імунітетом.

Наразі в ЄС сертифіковано дві вакцини проти COVID-19: Pfizer/BioNTech та Moderna. Також регулятор ЄС – Європейське агентство лікарських засобів – отримав на розгляд для авторизації вакцину AstraZeneca.

Загалом так зване портфоліо Єврокомісії включає вісім вакцин, які розглянуті в ЄС для закупівлі. Це, зокрема: Pfizer/BioNTech (США-Німеччина), Moderna (США), AstraZeneca (Велика Британія-Швейцарія), Sanofi-GSK (Франція), Janssen Pharmaceutica NV (Бельгія), CureVac (Німеччина), Valneva (штаб-квартира у Франції), а також Novavax (США).

В Єврокомісії наголошують, що не розглядають можливість закупівлі вакцин російського та китайського виробництва.