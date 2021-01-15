Канада відмовилась від закупівлі додаткових 16 мільйонів доз Modernа

Уряд Канади не докуповуватиме 16 млн доз вакцини Moderna через незадовільні терміни їх постачання.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

“Оттава спершу замовила 20 млн доз вакцини Moderna із можливістю отримати загалом до 56 млн доз. У грудні федеральний уряд оголосив, що скористається можливістю отримати ще 20 млн доз. Однак можливість купити ще до 16 млн доз вже згаяно”, - йдеться у матеріалі.

За словами міністра державних закупівель Канади Аніти Ананд, уряд відмовився від закупівлі вакцини, оскільки компанія Moderna не могла гарантувати поставку необхідної кількості доз до вересня, коли уряд вже має намір завершити масову кампанію із вакцинування населення.

Наявні канадські контракти із компаніями Pfizer та Moderna передбачають поставку протягом наступних 7 місяців 80 млн доз вакцин, чого із запасом вистачає для щеплення усіх жителів Канади.

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Як повідомлялося, протягом минулого року Канада передзамовила більше 200 млн доз потенційних вакцин від семи виробників із різних країн, однак досі дозвіл на розповсюдження у країні отримали лише вакцини від Pfizer-BioNTech та Moderna. Наразі країна отримала близько пів мільйона доз.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 93 533 715 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 002 407 летальних, одужали 66 813 935 осіб.