Канада додатково замовила 20 мільйонів доз вакцини Pfizer

Канада уклала угоду з американською компанією Pfizer на закупівлю ще 20 млн доз її вакцини від COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про на пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Ми досягли угоди з Pfizer на придбання 20 млн доз їхньої вакцини від COVID-19”, - сказав Трюдо.

Він зазначив, що Канада тепер має офіційні домовленості на отримання достатньої кількості доз для щеплення всього населення: “У рамках наших угод із Moderna та Pfizer протягом цього року ми отримаємо 80 млн доз. За чинних умов кожен канадець, охочий отримати щеплення від COVID-19, зможе зробити це до вересня”.

Прем'єр додав, що уряд також працює “над якнайскорішою доставкою вакцин”.

Протягом минулого року Канада попередньо замовила понад 200 млн доз потенційних вакцин від семи виробників. Однак досі дозвіл на застосування у країні отримали лише вакцини від Pfizer/BioNTech та Moderna. Загалом поки що країна отримала лише близько 700 тис. доз.

За останніми даними, у Канаді залишається трохи більше 79 тис. активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 17 383 життів.