Канада додатково замовила 20 мільйонів доз вакцини Pfizer

Канада додатково замовила 20 мільйонів доз вакцини Pfizer

Укрінформ
Канада уклала угоду з американською компанією Pfizer на закупівлю ще 20 млн доз її вакцини від COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про на пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Ми досягли угоди з Pfizer на придбання 20 млн доз їхньої вакцини від COVID-19”, - сказав Трюдо.

Він зазначив, що Канада тепер має офіційні домовленості на отримання достатньої кількості доз для щеплення всього населення: “У рамках наших угод із Moderna та Pfizer протягом цього року ми отримаємо 80 млн доз. За чинних умов кожен канадець, охочий отримати щеплення від COVID-19, зможе зробити це до вересня”.

Прем'єр додав, що уряд також працює “над якнайскорішою доставкою вакцин”.

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Протягом минулого року Канада попередньо замовила понад 200 млн доз потенційних вакцин від семи виробників. Однак досі дозвіл на застосування у країні отримали лише вакцини від Pfizer/BioNTech та Moderna. Загалом поки що країна отримала лише близько 700 тис. доз.

За останніми даними, у Канаді залишається трохи більше 79 тис. активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 17 383 життів.

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