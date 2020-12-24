Трюдо обіцяє публічно зробити щеплення від COVID-19

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про те, що “публічно та з радістю” вакцинується від COVID-19.

Про це він розповів в інтерв’ю CBC, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Коли до мене дійде черга, я публічно та радо вакцинуюся. В умовах пандемії ми довіряємо нашим науковцям і лікарям. Ми роками знали, що вони берегтимуть нас від кору, застуди тощо. Тому, коли департамент охорони здоров’я Канади каже, що вакцина безпечна й ефективна - я отримую щеплення”, - сказав Трюдо.

При цьому він пообіцяв не використовувати свій статус, аби отримати вакцину поза чергою.

“Коли черга на отримання вакцини дійде до здорових дорослих 40-річних людей, тоді і я отримаю щеплення”, - зазначив прем’єр Канади.

Як повідомляв Укрінформ, перша партія вакцини від COVID-19 виробництва компанії Pfizer надійшли до Канади минулого тижня. Її вистачить для щеплення лише малої кількості людей з найбільш уразливих категорій. Очікується, що масова вакцинація почнеться у країні в квітні наступного року й завершиться до жовтня.