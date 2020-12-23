Канада затвердила COVID-вакцину Moderna

Вакцина від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna отримала дозвіл на застосування на території Канади.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Департаменті охорони здоров’я Канади.

“Департамент охорони здоров’я Канади дозволив використання у країні другої вакцини від COVID-19 виробництва Moderna. Департамент отримав запит від Moderna 12 жовтня й після ретельного незалежного вивчення доказів, вирішив, що вакцина Moderna відповідає суворим вимогам щодо безпеки, ефективності та якості”, - йдеться у поширеному пресрелізі.

Зазначається, що наразі вводити вакцину дозволено лише людям, старшим 18 років. “Moderna наразі проводить додаткові дослідження щодо дітей 12 років й старше, тож у майбутньому це рішення може бути переглянуте й вакцина може бути рекомендована дітям”, - зауважили у департаменті.

У відомстві наголосили, що “ретельно стежитимуть за безпекою вакцини після виходу її на ринок й не вагатимуться вживати заходи, якщо з'являться безпекові занепокоєння”.

З огляду на те, що вакцина Moderna значно менш вимоглива до умов зберігання у порівнянні із вакциною Pfizer, дозвіл на її використання у Канаді дозволить розпочати вакцинування у північних й віддалених регіонах країни, які поки не мають достатньої інфраструктури для безпечного зберігання вакцини Pfizer.

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Джастін Трюдо анонсував надходження до Канади 168 тис. доз вакцини Moderna одразу після її затвердження Департаментом охорони здоров’я. У серпні Канада передзамовила 20 млн доз вакцини Moderna, яка для належної ефективності повинна вводитися кожній людині двічі.

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