Канада очікує на отримання ще однієї вакцини від COVID-19, окрім Pfizer

Канада до кінця року отримає до 168 тисяч доз вакцини від COVID-19 виробництва компанії Moderna на додаток до вже отриманих вакцин від Pfizer.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Канада домовилася про другу ранню постачання вакцин від COVID-19. Канада уклала угоду про отримання до кінця грудня 168 тис. доз вакцини від COVID-19 компанії Moderna, за умов затвердження її Департаментом охорони здоров’я. Ці дози є частиною гарантованих 40 млн доз, які ми раніше передзамовили у Moderna, їх доставлення може розпочатися протягом 48 годин після завершення процедури затвердження”, - сказав Трюдо.

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Він додав, що над затвердженням вакцини у Канаді працюють професіонали, і “це питання не є політичним”.

“Процес затвердження вакцини Moderna триває, утім запевняю, що будь-яка затверджена у Канаді вакцина буде безпечною та ефективною”, - зазначив прем’єр-міністр.

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За його словами, перші дози вакцини від Moderna будуть направлені у віддалені північні регіони, оскільки вони значно менш вимогливі до температурного режиму зберігання, ніж вакцина Pfizer, яку Канада отримала раніше.

“Ми працюємо над тим, аби логістичне планування було готовим, коли вакцини стануть доступними. Для цього ми вже надіслали медичні морозильники на північ. Щойно нам дадуть зелене світло — ми будемо готовими”, - зауважив Трюдо.

Загалом до кінця 2021 року Канада має отримати шість млн доз вакцин від Pfizer і Moderna.

Як повідомлялось, цього тижня Канада отримала першу партію вакцин від COVID-19 виробництва компанії Pfizer. Пріоритетне вакцинування у країні отримують співробітники й резиденти будинків тривалого догляду й медики. Очікується, що кампанія зі щеплення ширших груп населення розпочнеться у квітні 2021 року.

Фото: Getty Images