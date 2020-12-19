Найбільша канадська провінція після Різдва оголосить повторний локдаун

Через зростання кількості інфікувань COVID-19, найбільша канадська провінція Квебек після Різдва оголосить повторний суворий локдаун.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосив прем’єр-міністр Квебеку Франсуа Леґо.

За його словами, більшість магазинів, окрім продовольчих, ветеринарних, аптечних та автомобільних, мусять закритися з 25 грудня по 11 січня. Великим супермаркетам дозволять працювати, але заборонять продавати неважливі товари для підтримання солідарності із малими бізнесами.

Стоматології, оптики та інші медичні послуги й надалі надаватимуться, однак спа, перукарні та манікюрні салони будуть закриті.

Уряд вимагає від усіх офісних робітників працювати з дому, за винятком випадків, коли їх фізична присутність в офісі є дуже важливою.

Окрім цього, учні квебецьких шкіл щонайменше перший тиждень після повернення із різдвяних канікул навчатимуться дистанційно.

“Ми хочемо дати собі шанс перервати цю другу хвилю та почати 2021 рік без переповнених лікарень”, - сказав Леґо.

Зазначимо, що у Квебеку із населенням 8,5 млн, упродовж останнього тижня щодня виявляють понад 1600 нових випадків інфікування COVID-19. Наразі по всій провінції у лікарнях із коронавірусом перебуває близько 1000 людей.

Раніше про запровадження суворих локдаунів оголосила провінція Манітоба.