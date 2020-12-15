Канада виділить майже $390 мільйонів на допомогу країнам у боротьбі з COVID-19

Канада виділить країнам, що розвиваються, 230 млн канадських доларів (близько 184 млн дол США) на підтримку зусиль із протидії COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у міністерстві міжнародного розвитку Канади.

“Міністр міжнародного розвитку оголосила про виділення 230 млн канадських доларів на закупівлю ліків проти COVID-19 для країн, що розвиваються”, - оголосили у міністерстві.

Зазначається, що ці кошти “дозволять UNICEF закупити до 3 млн курсів новітніх засобів лікування антитілами, щойно будуть завершені їх клінічні випробування та регуляторні процедури”. “Кошти допоможуть зменшити кількість смертей та випадків важкого перебігу COVID-19, а також полегшать пандемічне навантаження на вже є так напружені системи охорони здоров’я”, - розповіли у відомстві.

Окрім цього Канада вкладе 255 млн канадських доларів (близько 204 млн дол США) в розповсюдження вакцин від COVID-19 у країнах Латинської Америки та Карибського басейну.

“Канадська підтримка також може включати допомогу у навчанні медиків тому, як застосовувати вакцину та ліки проти COVID-19, планувати й проводити масові кампанії з вакцинування, а також закуповувати матеріали, необхідні для розгортання вакцинування та лікування від COVID-19, таких як шприці чи особисте захисне спорядження”, - уточнили у міністерстві.

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У відомстві підсумували, що загальна сума нових виділених Канадою коштів сягне 485 млн дол й “посилить роботу ключових партнерів ACT-Accelerator”.

“Кошти дозволять продовжити розпочату раніше роботу Канади з розширення глобального рівного доступу до контрзаходів COVID-19, допомігши посилити систему охорони здоров’я у країнах, що розвиваються, для ефективного розгортання й використання вакцин й ліків”, - додали у міністерстві.

Нагадаємо: від початку пандемії Канада пообіцяла виділити 865 млн канадських дол (близько 700 млн дол США) платформі ACT-Accelerator, до якої входять міжнародні організації та держави, які наглядають за рівним розвитком, виробництвом та справедливим розповсюдженням вакцин, ліків та діагностування COVID-19.