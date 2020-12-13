Кордон між Канадою та США залишатиметься закритим ще місяць

Канада й США погодилися ще на місяць взаємно закрити кордони для “не важливих” подорожей.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці міністерства громадської безпеки Канади у мережі Твіттер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для допомоги у зменшенні поширення COVID-19, наявні обмеження для усіх не важливих подорожей між Канадою та США залишатимуться чинними до 21 січня 2021 року”, - заявили у міністерстві.

Нагадаємо: чинні безпрецедентні обмеження на пересування між Канадою й США набули чинності 21 березня й з того часу дев’ять разів подовжувалися. Згідно із ними, “не важливими” вважаються усі подорожі, метою яких є туризм й відпочинок, однак постачання пального, продуктів, медикаментів та інших товарів не припинятимуться. Не стосуються заборони й медиків, які часто працюють в обох країнах, а також близьких родичів громадян й постійних жителів Канади.

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Станом на вечір суботи на території Канади було зареєстровано 73 028 активних випадків COVID-19, натомість у США досі хворіє понад 6,5 млн людей. Від початку пандемії недуга забрала життя 13 350 канадців й 305 082 американців.