У Канаді вакцинація розпочнеться наступного тижня

Два медзаклади в Оттаві й Торонто 15 грудня почнуть робити своїм працівникам щеплення вакциною проти коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech.

Про це заявив прем’єр-міністр провінції Онтаріо Даг Форд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зважаючи на затвердження департаментом охорони здоров’я Канади вакцини проти COVID-19, а також те, що провінція запровадила усі необхідні безпекові заходи, ми очікуємо, що перші дози прибудуть протягом найближчих днів. Починаючи з вівторка, вони будуть використані в Університетській мережі охорони здоров’я та Оттавському госпіталі для вакцинування медиків, які обслуговують заклади тривалого догляду та інші локації із високим ризиком зараження», - зазначив Форд.

За його словами, вибір закладів, де розпочнеться вакцинація, зроблено з урахуванням «випробування провінційних мереж розповсюдження, а також з огляду на труднощі, що постають перед регіоном у зв'язку зі спалахами в кількох закладах тривалого догляду».

Як повідомлялося, перша партія вакцини виробництва Pfizer і BioNTech для Канади обсягом 249 тис. доз буде розподілена між провінціями із найбільшою кількістю інфікованих. Щеплення спершу робитимуть найбільш уразливим категоріям населення, серед яких літні мешканці та персонал закладів тривалого догляду.

Очікується, що більшість канадців зможуть отримати щеплення до вересня наступного року.