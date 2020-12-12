У Канаді від COVID-19 померли вже понад 13 тисяч осіб

У Канаді від COVID-19 померли вже понад 13 тисяч осіб

Укрінформ
Кількість мешканців Канади, які померли внаслідок інфікування коронавірусом, перевищила 13 тисяч.

Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади, передає Укрінформ.

За останніми даними, COVID-19 забрав життя 13 109 жителів країни.

Від початку епідемії тест на COVID-19 здали 12 317 829 канадців, інфікування підтвердили у 442 069 осіб. Вилікувалися 355 735 людей, і нині у країні залишається 73 225 активних випадків.

Близько третини випадків зараження (158,3 тис.) виявлено у провінції Квебек, з них понад 56 тис. у її найбільшому місті, Монреалі.

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На Монреаль також припадає 28% усіх летальних випадків, зареєстрованих  у Канаді: від COVID-19 померли 3700 мешканців міста.

Протягом останніх тижнів швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво збільшилася, й у деяких регіонах довелося відновити частину скасованих раніше карантинних обмежень. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що країна увійшла у другу хвилю пандемії.

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