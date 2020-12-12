У Канаді від COVID-19 померли вже понад 13 тисяч осіб

Кількість мешканців Канади, які померли внаслідок інфікування коронавірусом, перевищила 13 тисяч.

Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади, передає Укрінформ.

За останніми даними, COVID-19 забрав життя 13 109 жителів країни.

Від початку епідемії тест на COVID-19 здали 12 317 829 канадців, інфікування підтвердили у 442 069 осіб. Вилікувалися 355 735 людей, і нині у країні залишається 73 225 активних випадків.

Близько третини випадків зараження (158,3 тис.) виявлено у провінції Квебек, з них понад 56 тис. у її найбільшому місті, Монреалі.

Читайте також: У Канаді вакцинація розпочнеться наступного тижня

На Монреаль також припадає 28% усіх летальних випадків, зареєстрованих у Канаді: від COVID-19 померли 3700 мешканців міста.

Протягом останніх тижнів швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво збільшилася, й у деяких регіонах довелося відновити частину скасованих раніше карантинних обмежень. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що країна увійшла у другу хвилю пандемії.