Одна з канадських провінцій відновлює суворий карантин

Одна з канадських провінцій відновлює суворий карантин

Укрінформ
Канадська провінція Манітоба повертається до суворого локдауну через зростання рівня захворюваності на COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це повідомив головний санітарний лікар Манітоби Брент Ройсін.

“Ми на роздоріжжі у боротьбі з цією пандемією”, - сказав Ройсін.

Відповідно до указу, жителям Манітоби тепер заборонено соціалізуватися із людьми, з якими вони не проживають разом. Відвідування кінотеатрів, ресторанів, барів та спортзалів також під забороною. Закриються більшість магазинів, а ті, що торгують критично важливими товарами, повинні підтримувати заповненість залів на рівні не вищому за 25%.

Запроваджуються також суворі обмеження на в’їзд до північних регіонів провінції, де проживає багато корінних народів.

Школи та дитячі садки працюватимуть.

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Усі обмеження запроваджуються мінімум на два тижні, однак висока вірогідність їх продовження ще на 14 днів.

Станом на вечір 12 листопада на території Манітоби із населенням в 1,3 млн людей виявлено понад 6 тис. активних випадків COVID-19. Всього ж у Канаді зараз більше 45 тис. людей інфіковані новим коронавірусом.

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