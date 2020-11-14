Одна з канадських провінцій відновлює суворий карантин

Канадська провінція Манітоба повертається до суворого локдауну через зростання рівня захворюваності на COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це повідомив головний санітарний лікар Манітоби Брент Ройсін.

“Ми на роздоріжжі у боротьбі з цією пандемією”, - сказав Ройсін.

Відповідно до указу, жителям Манітоби тепер заборонено соціалізуватися із людьми, з якими вони не проживають разом. Відвідування кінотеатрів, ресторанів, барів та спортзалів також під забороною. Закриються більшість магазинів, а ті, що торгують критично важливими товарами, повинні підтримувати заповненість залів на рівні не вищому за 25%.

Запроваджуються також суворі обмеження на в’їзд до північних регіонів провінції, де проживає багато корінних народів.

Школи та дитячі садки працюватимуть.

Усі обмеження запроваджуються мінімум на два тижні, однак висока вірогідність їх продовження ще на 14 днів.

Станом на вечір 12 листопада на території Манітоби із населенням в 1,3 млн людей виявлено понад 6 тис. активних випадків COVID-19. Всього ж у Канаді зараз більше 45 тис. людей інфіковані новим коронавірусом.