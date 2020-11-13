Канадцям обіцяють безкоштовну COVID-вакцину, щойно вона з'явиться у світі

Усі канадці зможуть отримати безкоштовне щеплення від COVID-19, щойно у світі з’явиться ефективна вакцина.

Про це під час пресконференції в Оттаві розповів заступник головного санітарного лікаря Канади Говард Нджо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канадці можуть бути впевнені, що вакцини, коли б вони не стали доступними, точно будуть безкоштовними для кожного, хто потребувати й хотітиме вакцинуватися”, - сказав Нджо.

Він зазначив, що залишається “стримано оптимістичним” стосовно початку масового вакцинування у Канаді в першому кварталі наступного року. “Незалежно від того, яка саме вакцина буде схвалена в Канаді, запевняємо, що режим затвердження буде дуже суворим й гарантуватиме ефективність і безпечність вакцини”, - зауважив експерт.

Станом на вечір 12 листопада у Канаді виявлено понад 45 тис активних випадків COVID-19. Від початку пандемії померли 10 768 осіб.

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