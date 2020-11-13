У Греції обіцяють безкоштовну вакцинацію проти COVID-19

Голова уряду Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що уряд безкоштовно надасть всім громадянам вакцину проти хвороби COVID-19, коли вона стане доступною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

Міцотакіс зробив цю заяву під час засідання Кабінету міністрів щодо урядової стратегії вакцинації проти COVID-19.

"Я наполягаю на вільному доступі всіх греків до вакцини, оскільки уряд з самого початку розглядав вакцину як суспільне благо", - сказав Міцотакіс. "Ось чому вона буде надаватися безкоштовно всім без винятку", - додав він.

Минулої доби у Греції зафіксували рекордну кількість нових смертей та нових випадків коронавірусу - було підтверджено понад 3 300 нових випадків хвороби та 50 летальних випадків.

Загалом у Греції виявили понад 66 600 випадків COVID-19, померли 959 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, голова уряду Греції Міцотакіс видав розпорядження запровадити загальнонаціональний карантин терміном на три тижні через спалах COVID-19.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 53 138 735 випадків коронавірусу, зокрема 1 300 192 летальних, одужали 37 244 628 осіб.

Фото: Getty Images