У світі зафіксували понад 53 мільйони випадків коронавірусу

Станом на ранок 13 листопада у світі зареєстрували 53 091 981 випадок коронавірусу, з них 1 299 407 летальних і 37 212 856 випадків одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нову добу зафіксували 15 211 випадків і 811 смертей, найбільше в Мексиці (5 658 випадків і 626 смертей) та Бельгії (5 002 нових випадки і 133 смерті).

У США з початку пандемії зареєстрували 10 873 936 випадків коронавірусу, в Індії 8 728 795, а в Бразилії 5 783 647.