Повний локдаун можливий, коли запрацює протокол медичного сортування — Радуцький

Повний локдаун можливий, коли запрацює протокол медичного сортування, який передбачає надання меддопомогу пацієнту, у якого більше шансів на одужання.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Право на владу” сказав голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги страхування Михайло Радуцький.

“Повний локлаун можливий, коли не дай Боже, запрацює протокол сортування. Протокол сортування — це локдаун системи охорони здоров'я і це автоматом локдаун країни, коли лікар має обирати кого рятувати, кого ні”, - сказав Радуцький.

Він додав, що локдану, який уряд оголосив навесні, було введно через те, що система охорони здоров’я не витримувала навантаження.

У той же Радуцький наголосив, що карантин вихідного дня дає можливість відтермінувати пікове навантаження на систему охорони здоров’я.

“Що стосується карантину вихідного дня, мета уряду не розірвати ланцюг (захворюваності — ред.), розірвати ланцюг може тільки повний локдаун, але карантин вихідного дня може зменшити кількість захворілих, “перезавантажити” ліжка і все інше”, - сказав Радуцький, додавши, що зараз проблема не стільки в ліжках, а в нестачі лікарів і медичних працівників, які теж хворіють на коронавірусну хворобу.

На думку Радуцького, немає впевненості , що карантин вихідного дня дасть позитивний результат, тому він і введений тільки на два тижні , до 30 листопада. Натомість за його словами, потрібно було продумати компенсації малому бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і введення на території всієї країни обмежень помаранчевого рівня. Також рішеням уряду на три тижні, починаючи з 14-15 листопада , вводить карантин вихідного дня.