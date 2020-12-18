Усі жителі Канади зможуть отримати щеплення від COVID-19 до жовтня 2021 року

До кінця вересня наступного року всі жителі Канади, які матимуть бажання, зможуть отримати щеплення від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBC News з посиланням на Агентство громадського здоров’я Канади (PHAC).

“Ґрунтуючись на наявних даних, до кінця третього кварталу 2021 року Канада матиме достатньо доз вакцини, аби запропонувати щеплення кожному жителеві країни”, - йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що час доставки вакцин залежить від спроможності виробників прискорити клінічні випробування, оформити дозвільні документи й наростити випуск препарату.

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Моніторинг доступу до поставок є одним із ключових елементів загального плану вакцинації в Канаді. “З огляду на це, наша задекларована мета забезпечення достатньої кількості вакцин для усіх канадців у 2021 році залишається актуальною”, - підсумували у PHAC.

Як повідомлялося, Канада уклала попередні угоди на закупівлю до 418 млн доз вакцин із сімома виробниками з різних країн. Надлишкові запаси можуть бути передані іншим державам.