До Канади прибули перші партії вакцини від коронавірусу - Трюдо

До Канади прибули перші партії вакцини від коронавірусу - Трюдо

Укрінформ
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що до країни прибули перші партії вакцини від коронавірусу нового типу COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці у твіттері, передає Укрінформ.

"Перша партія доз вакцини Pfizer-BioNTech від COVID-19 прибула до Канади. Але наша боротьба триває. Носіть маски та мийте руки", - заявив Трюдо.

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Нагадаємо: Канада, як і Британія, США, Мексика та Бахрейн схвалили застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech.

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8 грудня Британія стала першою країною у світі, яка почала масову вакцинацію населення. 14 грудня старт вакцинації очікується в США.

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