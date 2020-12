До Канади прибули перші партії вакцини від коронавірусу - Трюдо

Про це він написав на своїй сторінці у твіттері, передає Укрінформ.

"Перша партія доз вакцини Pfizer-BioNTech від COVID-19 прибула до Канади. Але наша боротьба триває. Носіть маски та мийте руки", - заявив Трюдо.

This is good news. But our fight against COVID-19 is not over. Now more than ever, let’s keep up our vigilance. Keep wearing your masks, washing your hands, avoiding gatherings, and using #COVIDAlert. Download it here: https://t.co/lpr1L6PEim